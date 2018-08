La visite a été un peu plus longue dans le "ventre" du groupe, la grosse usine de fabrication de papier imprimé. Tour d'horizon des machines qui forment et plient les cahiers, les massicotent, les relient, avant de faire des découpes ou apposer certaines finitions. Puis la rotative utilisée pour les grands tirages.

Venance Konan qui était accompagné de ses directeurs et du directeur général adjoint, Serge Nohou Abdel, peut compter sur le ministre. Pour le projet de «numériser ensemble les archives» de Sidwaya (Burkina Faso) et le Soleil (Sénégal) «ça sera quasiment toute la mémoire de l'Afrique de l'Ouest qu'on aura en Un», dira Venance Konan.

