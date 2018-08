Madagascar: Un commerçant attaqué à Ankadindramamy - Son fils et un policier tués par balles, une grosse somme d'argent dérobée

Dans l'environnement mondial actuel marqué par la violence à long terme y compris le terrorisme et les… Plus »

En effet, ils n'attendaient que l'arrivée de ces trois individus pour sévir. Le policier et le fils du patron étaient en train de fermer le portail, alors que le père de famille est déjà à l'intérieur quand les assaillants ont fait irruption devant le portail. D'un coup, ils ont tiré sur le policier et le jeune homme. Puis ils ont pris le carton contenant de l'argent sur le policier avant de prendre la fuite.

Selon les informations émanant de la police, l'acte a été commis aux environs de 21 heures, juste au moment où le commerçant et son fils, accompagnés par un policier s'apprêtaient à rentrer chez eux. Au nombre de 14, les malfaiteurs qui étaient armés de fusils et de sabres auraient été déjà informés de l'existence de la grosse somme d'argent ficelée dans un carton.

