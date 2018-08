Tunisie: La Haica choisit Lassaâd Dahech

Le président de la Haica, Nouri Lajmi, et Hichem Snoussi, membre du conseil, ont rencontré hier le chef du gouvernement, Youssef Chahed, pour rendre l'avis de l'instance de régulation sur les trois candidats proposés à ce poste.

La Haica précise dans un communiqué qu'après avoir examiné les dossiers et organisé des entretiens avec les trois candidats, le choix s'est porté sur Mohamed Lassaâd Dahech. Les deux autres candidats sont Mahmoud Bounab et Khaled Njah.

D'après la Haica, une première copie du projet Contrat d'objectifs et moyens sur la base duquel sera entamé le programme de réforme de l'ETT, le suivi et l'évaluation a été également remis. Il a été convenu, ajoute la Haica, de créer un comité restreint pour parachever l'élaboration de ce document. Y seront représentés la présidence du gouvernement, la Haica et l'ETT.

Il a été également convenu, selon le communiqué, de créer une structure permettant la mesure de l'audience des médias. Une structure indépendante regroupant les différents intervenants du secteur et opérant selon des normes objectives. Le but étant d'organiser le secteur et de mettre un terme à l'anarchie, souligne la même source.

L'entretien a été l'occasion aussi, selon la Haica, de relancer les discussions à propos des projets de loi et initiatives législatives concernant l'instance constitutionnelle de régulation de l'audiovisuel.

La situation des médias audiovisuels régionaux et associatifs et les difficultés qu'ils rencontrent ont été au centre de l'entretien, indique le communiqué, ajoutant que le chef du gouvernement a souligné au cours de l'entretien son soutien à l'action de la Haica et à ses efforts pour organiser le secteur et le développer.

Rappelons que la Haica a reçu une correspondance de la présidence du gouvernement qui sollicite son avis conforme concernant la nomination d'un nouveau P-d.g. de la Télévision tunisienne au vu des dispositions de l'article 19 du décret-loi 116/2011.