Gabon: Port-Gentil - Le Camp de vacances JFO Awana Mayaya du 13 août au 13 septembre 2018.

Pour l'épanouissement, le bonheur des enfants et des familles, l'ONG Malachie organise le camp de vacances dénommé JFO. C'est sous le haut patronage du Membre du Comité Permanent du Bureau Politique du Parti Démocratique gabonais(PDG), Jean Fidèle Otandault, que ledit camp de vacances aura lieu du 13 août au 13 septembre à Port-Gentil, précisément au siège de l'ONG Malachie (La Balise-Les 3 Filaos).

Un mois durant, les enfants et leurs parents connaitront l'épanouissement et le bonheur pendant un mois. C'est du 13 août au 13 septembre 2018 à Port-Gentil, notamment au siège de l'ONG Malachie (La Balise-Les 3 Filaos) que va s'organiser le camp de Vacances dénommé JFO Awana Mayaya. Le bienfaiteur qui n'est autre que Jean-Fidèle Otandault a compris et fait sienne la pensée du philosophe et mathématicien français, Blaise Pascal qui, lui, estime que : « Sans divertissement, il n'y a point de joie ; avec divertissement, point de tristesse ». Ainsi l'ONG Malachie en collaboration avec JFO vont-ils dessiner le sourire sur les visages des enfants, un mois durant.

Selon l'ONG Malachie qui milite pour le bien-être des personnes de tous âges, ce camp de Vacances baptisé JFO Awana Mayaya vise plusieurs objectifs ;à savoir : Identifier les établissements d'aide et accueil des enfants abandonnés et orphelins ;Prioriser l'accès aux enfants abandonnés et aux orphelins ;Mener et animer des activités pédagogiques ;Mener et animer des activités ludiques ;Aménager pour les familles un espace de discussion et partage d'expérience ;Coaching en développement personnel ;Training en conception et implémentation de microprojets...

Les parents se réjouissent déjà de ce programme alléchant qui va profiter au développement personnel, psychologique et surtout à l'épanouissement intellectuel de leurs progénitures. Ces enfants vont être gratifiés de plusieurs activités pédagogiques. Parmi lesquelles on peut citer pour les

Enfants/Orphelins :

1/ Art

- Chant

- Création -sculpture, origami, boite

- Couture

- Peinture

2/ Lecture

- Lire des histoires

- Résumer des histoires

- Imaginer la suite

3/ Écriture

4/ Jeux

- Saut à la corde

- Course à sac

- Lutte à la corde

- Jeu de table

- Jeu avec une balle

5/ Gymnastique

- Exercice d'assouplissement

- Danse

- Jouer en équipe

6/ TIC : Informatique pour débutants

Pour les femmes, il y aura :

1/ Art

- Chant

- Création-sculpture, origami

- Peinture

- Cuisine

2/ Education

- Education à la citoyenneté

- Favoriser la participation à la protection de l'environnent

- Nutrition

(Saines habitudes alimentaires)

- Valeurs et transmission

3/ Mariage

- Médiation familiale

- Femme et Droits (CEDEF)

- Education enfants

4/ Foi spiritualité

5/ Mind map (autonomisation financière)

- Montage de microprojets

6/ Gymnastiques

- Exercice d'assouplissement

- Danse

- Yoga

7/ TIC : Informatique pour débutants

Beaucoup de parents apprécient cette initiative à sa juste valeur. C'est un acte qualifié de philanthropique par les familles, surtout économiquement faibles. « L'ONG Malachie et JFO aiment bien le partage. Ils pensent à nous qui n'avons pas assez de moyens. Avec ces nombreuses activités qui vont durer un mois, nos enfants seront transformés positivement. Ils vont beaucoup apprendre. Beaucoup d'hommes politiques et d'autres organisations non gouvernementales devraient suivre leur exemple. C'est aussi cela la prospérité partagée » se confie un parent heureux de savoir son fils parmi les admis au camp de vacances.

« Il y a du plaisir à donner qu'à recevoir » estiment Jean-Fidèle Otandault et l'ONG Malachie. Ils ont également compris qu'ils rendent heureux plusieurs familles, surtout celles ne disposant pas assez de moyens pour se payer un loisir pour leurs enfants. Ils restent convaincus qu'ils ont réussi à dessiner le sourire sur le visage de chaque enfant et leurs parents.