Gabon: Plus de 30 ans après sa création la Fanfare du lycée d'Etat de l'Estuaire devenue le PFM en début 2000, est toujours en activité.

La fanfare bénéficie gratuitement d'un espace pour répéter au lycée Paul Indjetndjet Gondjout, grâce à Fortunin Nguema Owone, proviseur de cet établissement. Tous les mardis et vendredis en fin d'après- midi, la fanfare répète en revisitant ces propres mélodies, les tubes internationaux et quelques hits de la musique gabonaise ; toute catégorie confondue.

Anicet, l'actuel responsable de la fanfare, qu'on appelle « commandant » dans le jargon, dirige cette fanfare avec brio. Il transmet son amour pour la fanfare avec beaucoup de passion. Son attachement à cette fanfare date des années 80 :« J'ai intégré la fanfare en 1985, soit un an après sa création sous l'encadrement d'un lieutenant de gendarmerie de nationalité française. Depuis cette année, je n'ai plus quitté la fanfare. J'ai gravi les échelons à force de travail. Et, je suis aujourd'hui le commandant de cette fanfare ».

Régulièrement contacté pour animer des soirées et des diners de gala à Libreville comme à l'intérieur du pays, ces jeunes représentent toujours aussi bien la fanfare, comme le faisait les anciens. Pour certains de ces jeunes, leur amour pour la fanfare se transmet de père en fils. L'une des dernières recrues de la fanfare, qui joue brillamment le saxophone est une fille d'un ancien membre de la fanfare : « J'ai connu le prestige fanfare music par mon père qui m'en parlait souvent à la maison. La complicité qui me lie à lui m'a naturellement poussée à apprendre à jouer un instrument. Après plusieurs mois d'apprentissage dans mon église aux cotés de mon père, j'ai décidé de venir poursuivre son œuvre au sein de la fanfare ».

