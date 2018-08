Gabon: Journée du drapeau - "Patrimoine, patrie et patriotisme"

Mis sur pied en 1984, par l'administration et les élèves du lycée d'Etat de l'Estuaire actuel… Plus »

ciment des identités et du vivre-ensemble.« La célébration de la présente édition marque une étape de plus dans la trajectoire vertueuse que vous avez décidée d'engager pour notre pays », a déclaré le ministre d'Etat.

et valeurs qui fondent la marche commune des Gabonais, et qui doivent constituer le

Quatre temps forts ont marqué la célébration de cette Journée du drapeau, à savoir : la revue des troupes par le chef de l'Etat, l'allocution du ministre d'Etat, ministre des Sports et de la Culture, chargé du tourisme, M. Alain-Claude Bilie-By-Nze, le traditionnel rituel d'allégeance au drapeau exécuté par des hauts gradés des forces de défense et de sécurité et une parade militaire.

Placée sous le thème « Patrimoine, patrie et patriotisme dans le Gabon d'aujourd'hui »,cette cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités dont le Vice-président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les présidents des corps constitués.

