Afrique: L'Afrique dans le collimateur !

Et c'est dans cette perspective que la prochaine édition de la CAN, qu'abritera le Cameroun, se déroulera du 7 au 30 juin 2019. Sauf que pour pouvoir disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, il faut s'y qualifier déjà et, à ce jour, une seule journée a été disputée dans ces qualifications, la priorité ayant été donnée au cours des mois précédents à la Coupe du monde de Russie.

La Tunisie, rappelons-le, partage le groupe J avec l'Egypte, le Swaziland et le Niger. Notre sélection nationale a débuté les qualifications de la CAN 2019 par une jolie victoire devant l'Egypte, le 12 juin 2017. Certes, la victoire a été remportée par le plus petit des écarts (1-0), mais la manière et notre jeu collectif ont séduit plus d'un.

Une assise confortable !

La victoire remportée par notre sélection devant l'Egypte il y a un peu plus d'un an lui a permis non seulement de prendre la tête du groupe J, mais aussi d'avoir une assise confortable dans la mesure où le Swaziland et le Niger se sont neutralisés lors de la première journée des éliminatoires.

Cette assise confortable, héritée de l'ère Nabil Maâloul, permet à Faouzi Benzarti et à son staff d'aborder la suite du parcours avec sérénité.

La première sortie officielle de Benzarti et son staff les mettra aux prises avec le Swaziland, le 7 septembre prochain. Au mois d'octobre, l'équipe de Tunisie aura une double confrontation contre son homologue nigérienne. La semaine du 10 au 13 octobre 2018, date de la double confrontation contre le Niger, sera donc décisive dans notre parcours de qualification à la CAN 2019.

Sauf que le prochain grand défi de Faouzi Benzarti ne sera pas de qualifier l'équipe nationale à la CAN du Cameroun, mais de l'emporter. C'est le minimum qu'on exige du sélectionneur national vu sa carrière et son riche palmarès.

Faouzi Benzarti a disputé le Mondial des clubs avec le Raja de Casablanca, remporté la C1 africaine en 1994 et la Supercoupe d'Afrique l'année suivante à la tête de l'Espérance Sportive de Tunis, la Coupe de la Confédération en 2006 et en 2015 avec l'Etoile Sportive du Sahel, sans compter le Championnat de Tunisie qu'il a remporté avec l'EST, l'ESS et le CA.

La dernière consécration de Benzarti était à la tête du Raja de Casablanca, équipe avec laquelle il vient de remporter cette année la Supercoupe d'Afrique.

Bref, quand on a un palmarès aussi riche que celui de Faouzi Benzarti, le prochain défi à relever ne peut être que la Coupe d'Afrique des nations. Cette fois-ci, et contrairement aux deux fois précédentes, il ne prendra pas le train en marche, mais mènera la barque dès le départ.