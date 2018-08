Tunisie: Une Espérance à la peine !

Ittihad Alexandrie : Znfali, Akakyou, Majdi, Abdelhamid, Al Sayed, Al Dib, Bnaheni, Kamar, Cissé, Al Adham et Abdo.

EST : Ben Chérifia, Derbali, Rabii, Dhaouadi, Chammam, Kom, Coulibaly, Chaâlali (Moncer 78'), Badri, Khénissi (Besseghaïer 89') et Jouini (Mejri 46').

Les « Sang et Or » ont démarré hier l'aventure arabe à Alexandrie où ils avaient remporté l'année dernière la Coupe arabe des clubs champions. Un titre qu'ils cherchent donc à défendre, et le tirage au sort de l'édition 2018 de la joute arabe a voulu que les hommes de Khaled Ben Yahia démarrent la compétition sur les mêmes terres qui les ont vus remporter le sacre il y a juste un an.

L'hôte de l'Espérance Sportive de Tunis n'était autre qu'Ittihad Alexandrie qui, de son côté, aspirait faire bonne figure devant son public venu nombreux. Un public qui souhaitait sans doute que son équipe fanion lui fasse oublier la lourde défaite concédée une semaine plutôt en championnat local devant Ezzamalek sur le score sans appel de 5-1.

Pour toutes ces raisons, nous aspirions à une meilleure entame du match. Sauf que les deux protagonistes se sont contentés de quelques tentatives, sans véritable danger pour les gardiens Ben Chérifia et Znfali.

Il a fallu attendre un quart d'heure de jeu pour voir une première occasion digne de ce nom quand Badri centra pour Khénissi, mais le gardien anticipa et lui barra la route (15').

Trois minutes plus tard, Chammam tira une balle arrêtée, centra pour Dhaouadi, trop lent pour rattraper la balle sur la dernière ligne (18').

Du côté égyptien, les tentatives sont venues des pieds de Cissé, le joueur le plus entreprenant d'Ittihad Alexandrie, mais son tir des 25 mètres passa à côté des bois de Ben Chérifia (22').

Bref, une première mi-temps où il y a eu quelques tentatives d'un côté comme de l'autre, mais sans véritable danger pour les défenses des deux équipes.

Derbali : une lenteur fatale...

Après la pause, nous étions curieux de voir la réaction des deux équipes qui avaient livré une première mi-temps tout juste moyenne.

Du côté espérantiste, Khaled Ben Yahia a choisi de remplacer Jouini par Mejri à la mi-temps, histoire de créer une plus-value à l'animation offensive. Et en ce début de seconde période de jeu, les «Sang et Or» se sont montrés plus entreprenants, particulièrement Franck Kom dont le tir est capté par le portier égyptien (47'). Le même Kom poussa les défenseurs adverses à la faute trois minutes plus tard quand il s'est fait faucher à l'approche de la zone de réparation adverse, mais le coup franc direct, bien que bien botté par Khénissi, est intercepté par le gardien adverse Znfali (50').

Et alors que le jeu des «Sang et Or» semblait être plus porté vers l'attaque par rapport à la première mi-temps, les Egyptiens créaient la surprise quand cissé, plus rapide que Derbali, parvenait à le dribbler avant de tromper Ben Chérifia, ouvrant la marque au profit des siens (63').

Après l'ouverture du score par Cissé, les «Sang et Or» ne sont pas restés les bras croisés et sont partis de nouveau à l'attaque. Le but de l'égalisation est venu des pieds du remplaçant de Jouini. Suite à une belle action collective, quand Derbali centra de la droite pour Badri qui voit son tir repoussé par le gardien égyptien devant Mejri qui n'avait qu'à terminer le travail, offrant le but de l'égalisation aux siens (70').

Après ce but de l'égalisation, Khaled Ben Yahia incorpora Moncer et Bessghaïer, mais c'était insuffisant pour changer la donne.

A l'image d'un Jouini transparent, l'Espérance de Tunis a livré hier à Alexandrie une prestation décevante. Khaled Ben Yahia et ses hommes doivent revoir impérativement leur copie.