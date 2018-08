Burkina Faso: La nouvelle du vendredi - promesses sur le lit

Quand j'étais plus jeune, un soir je promis à ma copine une séance de cinéma sur un nouveau film qui passait en boucle après le Fespaco. Puis cela arrive souvent dans les histoires de cœur. J'oubliai. Ou alors, en ces périodes d'antan de vaches maigres, je fis semblant d'oublier. Autre réserve et astuce sans malice ni méchanceté du mâle.

Le temps passa et un jour, ma copine pleine d'humour et de savoir-vivre précoce, me rappela avec son tendre et efficace sourire.

- Tu sais que tu m'avais promis une séance de cinéma pour tel film ?

Sauf que les promesses de lit, ça ne compte pas beaucoup.

Il y a des années lumières de cela que me disait ainsi ma chère amie. Le temps a passé. Et vite. Le temps a fait son œuvre. La vie aussi. Restant de bons amis raisonnables, gardant nos beaux souvenirs d'amitié sans nostalgie du passé, nous rencontrons aujourd'hui au hasard des évènements, chacun de son côté a fait son chemin et ses choix.

Mais jamais, je n'ai oublié cette belle et jeune sagesse de mon amie. C'est vrai que les mille promesses au bord du lit sous le coup des caresses font des heureuses. Des amoureuses qui en profitent goulument et sans modération. C'est ce que nous souhaitons à tous. Sauf que souvent non tenues et très indépendantes de la volonté des hommes, ces promesses stériles font énormément des révoltées qui brisent affreusement des cœurs. Allez y comprendre !

Pourtant, tu m'avais promis ciel et terre et depuis, plus rien. Tu fais semblant d'oublier. Tu es un gros menteur. Comme la plupart des hommes d'ailleurs. On ne peut même pas te faire confiance. Tous des menteurs et compagnie !

Stop ! Stop !

Sauf que mesdames, permettez que le lieu et l'heure d'une promesse comptent beaucoup dans une relation et par la suite. Sous la fièvre de vos ardents baisers comment résister à la saveur ? Sous le feu brûlant de vos caresses savamment distillées par votre magique expertise, comment résister de planer sur les nuages ? Dans vos tendres et réconfortants bras, comment résister à la tentation noble et sincère de vous promettre la lune, les étoiles, le soleil et patati et patata ?

Sous la lumière aveuglante de vos doigts, permettez que nous promettions monts et merveilles. La suite on verra !

La promesse sur le lit est une vérité absolue. Une sincérité sous les émotions. Mais une authentique promesse avec l'âme, le cœur et l'esprit. Sauf que c'est une promesse d'un autre monde. Un autre monde avec ses couleurs et ses réalités.

Alors de grâce mesdames, ne traitez plus les hommes de menteurs pour leurs promesses au bord du lit. Car une promesse au bord du lit sous vos caresses reste toujours une promesse au bord du lit.

Chéri, hier nuit... tu m'avais promis une piscine à l'eau ... de jasmin !

C'est moi qui ai dit ça ? Excuse, j'ai un appel... Allo ?