Ile Maurice: Nomination de maîtres d'école - Les assistants promus avant 2008 pénalisés

Il était prévu que le ministère de l'Éducation soit entendu par la Commission de conciliation et de médiation (CCM) ce vendredi 10 août.

La raison : 72 Deputy Head Masters (DHM), promus à travers des critères d'ancienneté avant 2008, ont déclaré litige au motif que la Public Service Commission (PSC) vient d'annoncer un exercice de recrutement de maîtres d'école à travers des critères de sélection. Le Pay Research Bureau (PRB) avait, en 2008, recommandé la promotion, dans le secteur de l'éducation primaire, à travers un exercice de sélection.

Pour eux, le ministère aurait dû faire une exception pour ceux ayant été promus au poste de DHM avant 2008. La CCM a entendu les plaignants hier jeudi 9 août. Une réunion de conciliation est prévue le 21 août, entre le ministère de l'Éducation et les DHM.

Au niveau de la PSC, on explique que malgré ce litige, l'exercice en cours reste valide. Selon la pratique, l'exercice ne sera annulé que s'il y a un ordre émis par un magistrat.

Les plaignants sont représentés par Me Steven Obeegadoo, qui a été ministre de l'Éducation entre 2000 et 2005. «À la suite des recommandations du PRB en 2008, il y a eu un nouveau Scheme of duties en 2012 et dedans, exception a été faite pour ceux qui ont été promus DHM avant 2008. Pareil pour le PRB de 2013, où exception a été faite dans le Scheme of duties de 2015, et bis repetita pour le PRB de 2016. Pourquoi alors imposer la sélection maintenant, après dix ans, alors qu'on a toujours fait des exceptions, afin d'être juste ?» indique-t-il.

Sur les assistants maîtres d'école promus avant 2008, il ne reste plus qu'une centaine qui ne sont pas encore devenus maîtres d'école ou qui sont toujours actifs dans la profession.