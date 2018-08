Ile Maurice: Independent Review Panel - Me Hervé Lassémillante a prêté serment comme président

L'Independent Review Panel (IRP) compte un nouveau président en la personne de Me Hervé Lassémillante.

Il a prêté serment hier, jeudi 9 août, devant le Master and Registrar de la Cour suprême. De même que l'avoué Me Hunchun Gunesh, nommé vice-président, et les assesseurs Me Karim Namdarkhan, avocat ; Ajay Gathani, Chartered Account ; et Virjanun Mulloo, ancien secrétaire permanent.

La nouvelle équipe de l'IRP tiendra sa première session de travail le jeudi 16 août. Son contrat est de trois ans renouvelable.

L'IRP n'avait pas de président depuis juillet, lorsque le contrat de l'ancien président Me Arasen Kallee est arrivé à terme et n'a pas été renouvelé. Quant à Me Lassémillante, il était jusqu'à tout récemment le président de la National Preventive Mechanism Division de la Commission de droits de l'homme.

Me Gunesh a été le président de la National Transport Authority. Il a aussi siégé comme assesseur du magistrat Kam Sing dans l'affaire CT Power au tribunal de l'Environnement. Me Gunesh est le conseil juridique du conseil de district de Grand-Port et de l'Agricultural Marketing Board.