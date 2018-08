Mali: Les compétences numériques ouvrent un monde d'opportunités pour les jeunes

Apporter aux jeunes les enseignements et les compétences dont ils auront besoin reste un grand défi mondial. D'abord, parce que plus de 260 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde sont encore privés d'école. Et, pire encore, parce que près de 60 % des élèves du primaire dans les pays en développement ne parviennent pas à atteindre le seuil minimal de compétences devant être acquises.

Ce défi est aujourd'hui d'autant plus complexe que les nouvelles technologies modifient rapidement les compétences nécessaires pour être compétitif sur le marché de l'emploi et accéder aux débouchés disponibles. Cet enjeu est au cœur de la prochaine édition du Rapport sur le développement dans le monde de la Banque mondiale consacré aux mutations de la nature du travail. Dans les régions du monde qui, comme l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne, sont constituées en majorité d'une population jeune, cet enjeu impose d'accorder à l'enseignement des compétences numériques une place de premier plan.