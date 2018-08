Sénégal: La SONES construit des ouvrages pour apporter 100.000 m3 d'eau supplémentaires à Dakar (DG)

Dakar — Le directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), Charles Fall, a indiqué que l'Etat est en train de mettre en place des ouvrages hydrauliques destinés à apporter "100.000 mètres cube d'eau complémentaires" pour régler le problème de la pénurie d'eau à Dakar.

"L'Etat, d'ici la fin de l'année, compte apporter 100.000 m3 complémentaires suivant un plan d'action qui est en train d'être mis en oeuvre à travers deux actes concrets", a dit M. Fall, dans une interview parue ce vendredi dans Sud Quotidien.

Le directeur général de la SONES s'exprimait au panel du Club Sénégal émergent, articulé autour du thème : "Quelle solution pour l'approvisionnement en eau des populations de Dakar".

Selon M. Fall, les actes posés sont "la déconnexion des maraîchers de Pout et leurs branchements sur un réseau dédié à l'agriculture pour mobiliser une production complémentaire".

"C'est également une usine de pompage connectée à une batterie de forages avec une conduite sur plus de 20 km de Bayakh, à Rufisque, et qui permet aujourd'hui de noter, à peu près, 15.000 m3 d'eau complémentaires, compte non tenu des travaux d'amélioration de réseau de notre partenaire SDE et de cette meilleure gestion ou distribution de la ressource aux populations", a ajouté Charles Fall.

Le directeur général de la SONES a évoqué également l'existence de "solutions intermédiaires et urgentes", consistant en la construction de nouveaux forages et usines pour faire face à cette situation et rassurer les populations.

"D'ici la fin de l'année, nous saurons si tout se passe comme prévu. Dans une situation excédentaire, nous ne serons pas loin de 15.000 m3 d'eau d'excédent par rapport à un déficit actuel de 54.000 m3", a souligné Charles Fall.