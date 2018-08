Mali: Présidentielle au Mali - 'Affiche du week-end

Ibrahim Boubacar Keita-Soumaïla Cissé s'affrontent dimanche dans le cadre du second tour.

Le Mali offre dimanche au reste du monde un remake du second tour de la présidentielle de 2013. Pour la deuxième fois consécutive, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), candidat du Rassemblement pour le Mali (RPM) au pouvoir et Soumaïla Cissé, porte-étendard de l'Union pour la République et la démocratie (URD), s'affrontent pour le fauteuil présidentiel.

En rejetant mercredi tous les recours introduits, la Cour constitutionnelle a proclamé le président sortant largement en tête avec 41,70% des suffrages, suivi du chef de file de l'opposition qui a obtenu 17,78% des voix.

Le verdict de la plus haute juridiction du Mali est simplement venu confirmer le match retour IBK-Soumaïla Cissé. Il y a cinq ans, à l'issue du second tour, le président sortant l'avait remporté haut la main avec 77,61% des voix contre 22,39% à son adversaire.

A 48 heures de la bataille finale, les tractations vont bon train. Après le verdict, les leaders du «Front démocratique contre la fraude», une coalition de 18 partis de l'opposition, se sont retrouvés pour réfléchir sur une stratégie commune à adopter. Il est ainsi envisagé un soutien sans condition à Soumaïla Cissé dimanche prochain.

Des caravanes sillonnent les grandes villes du Mali pour appeler militants et sympathisants à voter en faveur du «changement». Malgré l'union sacrée de l'opposition autour de Soumaïla Cissé, dans le camp du pouvoir, l'on se dit serein et sûr de l'emporter dimanche malgré le temps de campagne assez court pour cause de contentieux électoral post-premier tour.

Nonobstant les résultats du premier tour qui lui donne une large avance sur le candidat de l'opposition, le candidat du RPM veut tout de même éviter toute surprise désagréable.

IBK a ainsi déployé toutes ses équipes sur l'ensemble du territoire. A la faveur d'un grand meeting, le président sortant s'adressera ce vendredi à ses militants et aux électeurs à 17h, heure locale et GMT, à la place du Cinquantenaire à Bamako.