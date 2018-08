Cote d'Ivoire: Infrastructures - Le village de Koffi-Diekro inaugure son château d'eau

Il a surtout insisté sur les maladies telles que le ver de Guinée, le choléra ou la dysenterie qui ne feront plus partie du quotidien des villageois. Saluant les efforts de la Mudekro, la mutuelle des ressortissants de Koffi-Diekro, Kpangba Augustin a salué les actions de développement de M. Ahonzo Alexis, directeur de cabinet du ministre de l'emploi, et cadre du village.

Dans son mot de bienvenue, M. Kpangba Augustin, a, au nom du Comité d'organisation, et de son président, traduit sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces deux projets. « Avec son château d'eau, son école primaire, et des logements pour institeurs, Koffi-Diekro s'est résolument engagé sur la voie du développement » a-t-il indiqué.

Le village de Koffi-Diekro était en fête ce samedi 4 août 2018, avec l'inauguration de son château, de l'école primaire du village et des logements pour instituteurs . Cette cérémonie était parrainée par la ministre de l'Education nationale Kandia Camara et présidée par le ministre de l'Hydraulique. Les deux personnalités se sont faits représentés.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.