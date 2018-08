Congo-Kinshasa: Basketball - Bismack Biyombo supervise un tournoi des jeunes à Kinshasa

Les meilleurs jeunes issus de la compétition organisée en présence de la star congolaise de la NBA vont intégrer l'Academie Child of Africa et peut-être obtenir des bourses pour des universités aux Etats-Unis.

La star congolaise Bismack Biyombo a organisé un tournoi éponyme de basketball des jeunes, du 7 au 8 août à Kinshasa. Plus de cent cinquante jeunes y ont participé au terrain de basketball de l'Institut supérieur de commerce/Gombe que supervise l'encadreur Placide Odimba. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu aux côtés de son sponsor, la Trust Merchant Bank (TMB), pour parler de ce tournoi, le pivot des Hornets de Charlotte (Etats-Unis) a indiqué: « On a eu la chance d'avoir beaucoup de jeunes. Et cette année, on veut faire les choses différemment afin que ces jeunes puissent continuer à aimer le basketball. D'ici à l'année prochaine, on va revenir sur le camp ».

Se projetant dans le futur, la star a déclaré : « Dans dix ans ou plus, je n'aurais peut-être plus la chance de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mon objectif est d'avoir plus de jeunes possible avec des idées différentes de changer les choses. Je crois en cette jeunesse, aussi voudrais-je lui donner cette opportunité. Dans dix ans, ces jeunes vont certainement résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ils savent qu'ils ne seront pas tous des joueurs professionnels mais ils vont utiliser le sport pour leur vie à l'extérieur du basket. Ils ont aujourd'hui l'opportunité que je n'avais pas eue ».

Les meilleurs parmi ces jeunes intégreront l'académie Child of Africa, une académie de Bismack Biyombo dont la direction est assurée par un de ses managers, Angelo Madinda. Ces jeunes pourront ensuite suivre des stages avec l'Académie de la NBA, avant d'obtenir des bourses d'études pour les universités aux Etats-Unis.

Après avoir supervisé le tournoi à Kinshasa, Bismack Biyombo s'est envolé le 9 août pour Goma, dans la province du Nord-Kivu, afin d'inaugurer le stadium couvert construit avec son partenaire la TMB. Natif de Lubumbashi, dans le Grand Katanga, il a expliqué les raisons d'avoir choisi Goma pour ériger cette installation sportive. «Il faut donner de l'opportunité aux gens qui ont un meilleur niveau. A Goma, le niveau du basket est vraiment élevé et grâce à mon partenaire la TMB, on a construit ce stadium. Mais dans un avenir proche, on le fera aussi à Kinshasa et à Lubumbashi », a-t-il promis.