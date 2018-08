Sénégal: Kara Mbodj - Le Sénégalais n'ira pas en Angleterre, Nantes et Galatasaray à l'affût

Une chose est sûre, Kara Mbodj ne rejoindra pas la Premier League cette été. L'international sénégalais a fait son temps à Belgique. Il est enfin reconnu à sa juste valeur et il espère maintenant pouvoir rejoindre le Premier League. Mais il n'y a pas toujours de club intéressé. Et en plus, le marché anglais est fermé.

Kara Mbodj souhaite partir mais ses rêves d'évoluer dans le championnat outre-Manche se sont envolés suite à la clôture du marché anglais. Malgré sa présence dans le groupe sénégalais en Russie, les clubs restent méfiants quant à l'état de sa blessure au genou qui l'a longtemps éloigné des terrains, à en croire nos confrères de La Dernière Heure.

Toujours selon le média belge, la solution semble se trouver du côté de la Turquie où les clubs sont capables de payer Anderlecht et le gros salaire du joueur. Son nom circule toujours à Galatasaray et il serait chaud à l'idée de jouer là-bas. Mais ce matin le journal néerlandophone Het Nieuwsblad, nous apprend que le Lion de la Teranga est tres suivi par un club en Ligue 1 française. En effet, Nantes suit attentivement la Jupiler Pro League et aurait jeté son dévolu sur Kara Mbodj. Le défenseur des Mauves est dans le viseur des Canaris selon Het Nieuwsblad.