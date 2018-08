Le projet de Zone de libre-échange continental a fait l'objet d'échanges, hier jeudi à Dakar, entre le ministre en charge du Commerce, Alioune Sarr, et le Conseil national du patronat (Cnp). Une démarche aux discussions jugées fructueuses saluée par les opérateurs économiques.

Dans un monde libéralisé et non règlementé, seul les grands ensembles tirent leur épingle du jeu. Et c'est ce que l'Afrique semble comprendre, en engageant un projet de création d'une Zone de libre-échange continentale (Zlec) depuis mars dernier à Kigali (Rwanda), avec 44 pays signataires. Ce chantier s'est dynamisé en juillet dernier à Nouakchott (Mauritanie), en marge du 31ème sommet de l'Union africain (Ua), avec 5 autres pays qui s'y sont engagés. A ce jour, 49 pays ont donné leur accord de principe pour la création d'un «marché commun africain».

Mais, de virtuels risques pèsent sur cette libéralisation du commerce intra-africain notamment pour les pays moins industrialisés du continent. Même si des mesures antidumping et compensatoires sont toujours prévues. Applaudir à tout rompre, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Face à cette menace, aux conséquences encore sous évaluées, les Etats respectifs, à travers leurs ministères en charge du Commerce, se doivent de sensibiliser leurs opérateurs économiques respectifs sur la pertinence de saisir les opportunités d'affaire qu'offre ce marché de 1,2 milliards d'habitants.

C'est dans ce sens que s'inscrit la démarche du ministre du en charge du Commerce, Alioune Sarr, qui a rencontré, hier jeudi à Dakar le Conseil national du patronat sénégalais (Cnp), regroupant en son sein 33 groupements professionnels des différents secteurs d'activités de l'économie nationale (Industrie, Btp, tourisme et hôtellerie, banques et établissements financiers, assurances, transports, manutention, technologie... Au sortir de cet échange, les opérateurs économiques semblent rassurés par les réponses apportés par les experts du ministère.

Une démarche que le président du Cnp, Baïdy Agne, a salué en ces mots: «on peut retenir l'importance, en réalité, de ce sujet et l'implication totale du Sénégal dans un accord que 49 des 53 pays que constitue l'Afrique ont déjà signé». Et M. Agne d'ajouter: «cette démarche proactive du ministère du Commerce c'est de dire ceci est important pour notre devenir, ceci est important pour notre futur, ceci est important pour le développement de nos pays. Donc, venez, nous échangeons sur les questions et de vos préoccupations et des opportunités que cet accord peut donner à l'industrie sénégalaise et à l'Afrique, d'une façon générale».

Et le ministre de soutenir ceci: «les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale (Zlec) sont nombreuses. Tout d'abord, c'est un marché de 1,2 milliard d'habitants. Et, si nous prenons le cas du Sénégal, nous avons des atouts, des opportunités que nous pouvons exploiter à fond». Se voulant rassurant, il donne les exemples du sucre, de la farine, du ciment, et surtout sur la tomate-cerise, qui sont des produits bien exportés. Sur ce, il dira: «beaucoup de gens ne savent pas que le Sénégal est leader sous-régional de la tomate-cerise qui est exportée en Russie, en Espagne, en Angleterre, où nous gagnons des parts de marchés devant des compagnies européennes», a-t-il souligné.