Le général de Division Cheikh Sène, nouveau patron de la Gendarmerie nationale, Directeur de la Justice militaire, a décliné une feuille de route ambitieuse hier, jeudi 9 août, lors de sa prise de fonction. L'objectif visé, à travers ses engagements, n'est rien d'autre qu'une lutte sans faille contre les délinquants.

Les défis sont énormes et l'ampleur de la tâche immense. Cependant, le Haut commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, le général de Division Cheikh Sène, officiellement installé dans sa nouvelle fonction hier, jeudi 9 août, compte s'investir à fond dans l'exercice de sa mission qui sera, sans conteste, marquée par la lutte contre la délinquance. «La finalité de notre action est d'occuper le terrain en vue de dissuader les délinquants, de rassurer la population et surtout de garantir la protection des institutions républicaines», dit-il.

Pour le général Cheikh Sène, «il ne s'agit plus de mettre en œuvre des plans établis, mais de conduire des systèmes complexes en situation de fortes mutations et de perte de repères». Mieux, ajoute-t-il, l'enjeu n'est plus de mobiliser des mesures connues, mais de taxer des référentiels et d'inventer des voies inédites faites très souvent dans l'incertitude.

Le nouveau patron de la Gendarmerie nationale trouve que, la géopolitique internationale, marquée par la persistance de la menace terroriste, rend indispensable l'adaptation de la posture de la Gendarmerie nationale qui doit demeurer proactive afin d'apporter les solutions les plus pertinentes et à temps pour mieux garantir la sécurité des personnes et des biens. Pour produire une sécurité qui ne compromet pas la liberté, le général Cheikh Sène entend faire des efforts sur la prévention et l'anticipation, tout en veillant à préserver la capacité de la Gendarmerie à assurer le continuum que requiert la réponse des autorités politiques face aux crises.

Lutter efficacement contre les accidents de la route

La Gendarmerie nationale s'investira pleinement dans la lutte contre les accidents de la route. Pour se faire, annonce le général Cheikh Sène, des unités motorisées et d'autoroutes spécialement dédiées à la lutte contre les accidents seront créées et équipées au niveau de la Gendarmerie territoriale. Par ailleurs, il s'agira aussi pour la Gendarmerie, en collaboration avec les autres Forces de défense et de sécurité, de continuer la lutte contre l'insécurité.

Pour cela, le général Cheikh Sène garantit que l'équipement des unités sera poursuivi, avec un effort particulier sur l'acquisition de moyens. La création de communautés de brigades commandées par des officiers subalternes sera effective ainsi que la transformation de tous les escadrons territoriaux en escadrons de surveillance et d'intervention pour mieux répondre aux demandes des citoyens, annonce le Haut commandant de la Gendarmerie nationale.

TOUS LES MOYENS NECESSAIRES SERONT DONNES AUX GENDARMES

L'environnement professionnel des gendarmes évolue très vite. En conséquence, le général Cheikh Sène indique qu'avec le soutien du gouvernement, il donnera tous les moyens pour que les missions de la Gendarmerie puissent s'accomplir dans les meilleures conditions possibles. Il veillera aussi à l'exercice, sans faille, du rôle du gendarme. «Je vais conduire avec pragmatisme le retour à l'orthodoxie militaire et administrative dans tous les aspects de services notamment dans le port de la tenue et attributs, la gestion du matériel et financiers», révèle-t-il.

La tâche du nouveau patron de la Gendarmerie nationale, le général Cheikh Sène, sera aussi de poursuivre le maillage territorial en développant une stratégie de prévention de proximité et en veillant à la cohérence du dispositif et au maintien des capacités opérationnelles. Parlant des ressources humaines, le Haut commandant de la Gendarmerie relève qu'il est indispensable de définir des projets de carrières attractifs pour les jeunes officiers, en leur permettant d'occuper des responsabilités variées et valorisantes. Mieux, la mobilité du personnel sera mieux organisée, promet-il.

UN OFFICIER SUPERIEUR DOUBLÉ D'UN UNIVERSITAIRE ET CHERCHEUR A LA TETE DE LA GENDARMERIE

Le général de Division Cheikh Sène, installé dans ses fonctions de (tout nouveau) Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de Justice militaire, hier jeudi, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de Forces armées, Augustin Tine, à la Caserne Samba Diéry Diallo de Colobane, était jusque-là Haut commandant en second (de la Gendarmerie) chargé de la lutte opérationnelle contre le terrorisme. Il remplace à la tête des hommes en bleu le général de Corps d'Armées Meïssa Niang, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Titulaire d'un Doctorat d'État en Sciences politiques, le général Cheikh Sène est un officier supérieur doublé d'un universitaire et chercheur. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'il dispense des cours de «Police et Sécurité Intérieure» au profit des étudiants en Master II de Sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques et politiques

METTRE FIN AUX VIOLENCE ET BAVURE DANS LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE L'ORDRE

LE GENERAL CHEIKH SENE DONNE DES GAGES

Le Haut commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire a officiellement pris ses marques, hier jeudi. Lors de la cérémonie de son installation à la caserne Samabe Biéry Diallo de Colobane, en présence du ministre des Forces armées, Augustin Tine, le général de Division Cheikh Sène s'est engagé à éviter la violence dans les opérations de maintien de l'ordre. Dans ce sens, il estime qu'il s'agira d'éviter la violence, même légitime, en imposant la non létalité au cœur de leurs actions. A signaler que depuis un certains temps, des bavures sont attribuées aux Forces de l'ordre. On se rappelle de la mort de l'étudiant Fallou Sène, étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis imputée à un gendarme. Des cas de tortures sont aussi reprochés à des éléments de la Police nationale et de la Gendarmerie.

Augustin Tine, ministre des forces armées, «La nomination de Cheikh Sène, s'inscrit dans la continuité d'un parcours professionnel exemplaire»

«La nomination du général de Division Cheikh Sène, s'inscrit dans la continuité d'un parcours professionnel exemplaire de près de 40 ans. Il est brillant officier, dévoué et loyal qui a passé ses plus belles années au service de la nation caractérisées par une alternance entre les postes opérationnels, les services administratifs et techniques, l'Etat-major et les missions de maintien de la paix».