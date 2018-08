Algérie: L'Ugta et l'Onda lancent une série de spectacles à Alger

Alger — Un concert de musique explorant le répertoire algérien a été animé jeudi soir à Alger par le groupe Freeklane et le chanteur Hocine Lasnami en lancement d'un nouveau programme de soirées musicales organisées à l'initiative de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta).

Organisée à l'esplanade du siège de l'Ugta au centre-ville, ce concert ouvre un programme qui s'étale jusqu'au 30 août élaboré en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et celui de la Culture à travers l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda). C'est devant un millier de spectateurs que le groupe "Freeklane", mené par son chanteur Chemseddine Abbabcha, a repris des titres de son dernier album "Nomade" sorti en 2017 ainsi que ces plus grands succès dont "Bent Essoltan", "Lalla Mira", ou encore "Khouya El Madani".

Les spectateurs ont également eu l'occasion de retrouver ou de découvrir la voix de Hocine Lasnami qui a enchanté, avec beaucoup de raffinement, son auditoire avec un répertoire hawzi, revisité par une orchestration contemporaine, et des titres comme "Ahlan Wa Sahlan", "Ya Errayah" ou encore "Algérienne", un de ses derniers succès depuis son retour sur la scène artistique. La chanteuse andalouse Nawel Illoul et l'interprète de musique kabyle Boualem Chaker avaient également pris part à cette soirée.

Rencontrés par l'APS, plusieurs spectateurs ont salué cette initiative qui "offre aux algérois et aux visiteurs de la capitale un plus large choix d'activités nocturnes pour cette saison estivale". Cette série de galas gratuits se poursuit jusqu'au 30 août et prévoit des spectacles d'artistes comme Hamdi Bennani, le groupe "Tej Event", ou encore Nassima Chams ainsi que des soirées dédiées au châabi animées entre autres par Abdelkader Chaou, Noureddine Allan, Boualem Rahma et Mohamed Laagab, indiquent les organisateurs.