Algérie: Mila - Mise en service d'une piscine semi-olympique à Ferdjioua

Mila — Une nouvelle piscine semi-olympique, réalisée dans la commune de Ferdjioua (Mila), a été mise en service mercredi, a-t-on appris jeudi du directeur-adjoint de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS).

La réalisation de cette nouvelle infrastructure sportive a nécessité une enveloppe financière de l'ordre de 295 millions de dinars a indiqué, Fayçal Boudouh, soulignant que ce projet a été réalisé sur deux (2) phases. La première phase, prévue en 2015, avait consisté en la réalisation des grands travaux, alors que la deuxième phase, lancée le mois de janvier 2016, avait été réservée à la mise en place du système d'approvisionnement en eau, a expliqué le même responsable.

Cette infrastructure sportive, susceptible d'abriter les compétitions officielles, est dotée d'une piscine de 25 m de long sur 20 m de large, ainsi que d'un petit bassin, 16 m de long et 10 m de large, réservé aux débutants, a précisé M. Boudouh, ajoutant que ce projet comporte également une tribune de 500 places, un pavillon administratif, une salle pour les soins médicaux, ainsi que plusieurs autres installations. Cette piscine est ouverte gratuitement aux citoyens de la commune de Ferdjioua et à ceux des communes limitrophes, a indiqué le même responsable, affirmant que cette infrastructure vient renforcer les trois (3) piscines olympiques des communes de Mila, Tadjenanet et Chelghoum Laid, ainsi que la piscine de proximité de la commune de Teleghma.

Le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mila sera renforcé par d'autres piscines, avec la réception d'une piscine de proximité dans la commune de Yahia Beni Guecha, a annoncé la même source, signalant que les travaux de réalisation de ce projet ont atteint "un taux appréciable".

M. Boudouh a fait savoir, par ailleurs, que les piscines mobiles, mises en place dans 29 communes de la wilaya dans le cadre du plan bleu, ont accueilli près de 67.650 jeunes depuis le début de la saison estivale. Il a également noté que dans le cadre de la même opération, près de 8.150 enfants ont profité d'excursions et de sorties vers les plages de la wilaya de Jijel, 935 enfants du chef lieu de la wilaya se sont rendus aux camps de vacances organisés dans la wilaya de Bejaïa, et 275 jeunes ont bénéficié des activités dans le cadre des échanges entres les jeunes des wilayas de Skikda et d'Alger.