Algérie: Le regretté Mohamed Salah Yahiaoui - "Un homme altruiste ayant prôné le sacrifice et le martyre"

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid, Mohamed Salah Yahiaoui, décédé vendredi à l'âge de 81 ans, dans lequel il a qualifié l'homme d'"altruiste de nature, ayant adopté le sacrifice en tant que mode et le martyre en tant qu'aspiration".

"C'est avec une grande affliction que je présente mes sincères condoléances, suite à la perte d'un brave compagnon d'arme et un fervent défenseur des principes et idéaux nobles, à savoir : le moudjahid, militant et cher ami, Mohamed Salah Yahiaoui, qui s'est engagé avec bravoure sur le champ de bataille, aux cotés des vaillants ayant longuement lutté dans les maquis et partout, sans jamais un jour baisser les bras ou montrer un signe de faiblesse, vivant en toute plénitude, altruistes de nature avec le sacrifice pour mode et le martyre comme aspiration", a écrit le président de la République.

"Disciple de l'école des Oulémas musulmans où il a s'est abreuvé du fleuve de la clémence, de la droiture, de la fierté et de l'amour de la patrie, ce jeune lion de la révolution n'a pas manqué à l'appel du devoir, endossant un lourd fardeau que même les braves et les vaillants n'oseraient assumer pour s'affranchir des griffes d'un occupant, qui s'est accaparé de notre chère patrie et pris en esclave son peuple pour plus d'un siècle, jusqu'au déclenchement de la Guerre de libération nationale, lors de laquelle les moudjahidine ont mis à rude épreuve les forces coloniales, réussissant grâce à leur courage et à l'aide de Dieu, en dépit d'un flagrant déséquilibre des forces, à se faire justice et à recouvrer l'indépendance de notre pays", a ajouté le chef de l'État.

"L'indépendance fut arrachée après avoir payé un lourd tribut, les martyrs tombés au champ d'honneur, tandis que d'autres valeureux moudjahidine ont eu le mérite de contribuer à l'édification de l'État algérien moderne, dont le frère Mohamed Salah qui fut un modèle de sacrifice (...) En cette douloureuse épreuve, je présente, à toute la famille de notre cher regretté, à ses proches ainsi qu'à ses compagnons d'armes, mes sincères condoléances et mes sentiments de compassion, priant Dieu Tout-Puissant de les assister en cette triste circonstance, d'accueillir le défunt dans son vaste paradis et de lui accorder sa sainte miséricorde", a conclu le chef de l'État.