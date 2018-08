Angola: La Chine intéressée à renforcer la coopération avec les médias lusophones

L'enquête sur les indicateurs multiples et de santé (IIMS) 2015/2016 reflète clairement la… Plus »

Il a, par ailleurs, souligné l'intérêt de la Chine de partager avec le public lusophone des documentaires, films et tant d'autres pour montrer sa diversité en terme de culture dans ces pays et vice-versa.

Se prononçant lors d'un séminaire auquel ont pris part les journalistes d'Angola, du Brésil, du Mozambique et de São Tomé et Principe, le responsable s'est dit en faveur d'une coopération plus visible pour que la Chine puisse transmettre son savoir pour le progrès des médias, particulièrement la radio, la télévision et les plates formes digitales.

Beijing — La nécessité de renforcer la coopération entre la Chine et les pays lusophones dans les domaines de nouvelles Technologies pour les médias a été confirmée jeudi à Beijing, par le directeur du Département de coopération, Administration d'Etat de la Radio et Télévision de ce pays asiatique, Yan Chengsheng.

