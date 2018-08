Angola: L'intégration des Anciens combattants, défi à relever par le gouvernement angolais

Luanda — L'intégration de deux générations entières qui se sont livrées à la lutte de Libération Nationale et à la défense de l'intégrité territoriale, est l'un des grands défis à relever par la société angolaise et le gouvernement, a affirmé vendredi à Luanda le secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et Vétérans de la Patrie, Clemente Cunjuca.

Ces hommes constituent deux générations: Une qui a lutté pour la libération nationale (indépendance), et une autre qui a combattu pour la défense de la patrie et de la consolidation de la nation angolaise, a-t-il précisé à l'ouverture d'un sondage public sur la Proposition de la Loi concernant les Anciens combattants et les Vétérans de la Patrie.

"Ces deux générations représentent le patrimoine commun de toute la société angolaise indépendamment des convictions politiques, religieuses ou sociales de chacune d'elles, car elles sont auteurs de l'indépendance nationale et de la paix, biens qui constituent le patrimoine commun de tout citoyen angolais", a-t-il ajouté dans la municipalité de Talatona.

La guerre a duré 40 années successivement, et au lendemain de la proclamation de l'indépendance nationale, en 1975, alors que l'on croyait que le pays vivrait en pays, et qu'il était temps d'aller à l'école pour étudier, hélas survint alors la nécessité de soutenir la première génération de la lutte de libération nationale et de poursuivre la lutte à laquelle s'est jointe une deuxième génération, c'est-à-dire celle des combattants de la défense de la patrie, a-t-il souligné.

La loi concernant les Anciens combattants et Vétérans de la patrie établie le régime de protection spéciale reconnue aux combattants de la lutte pour l'indépendance nationale, aux vétérans de la patrie, aux handicapés de guerre, ainsi qu'aux membres des familles décédés ou ayant péri aux termes de la Constitution de la République.