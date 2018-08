Angola: Dix-huit pour cent des enfants du pays sans vaccins recommandés

Luanda — Dix-huit pour cent des enfants âgés de 12 à 23 mois n?ont pas pris les vaccins recommandés dans le pays, a déclaré vendredi à Luanda, Ana Paula Machado, directrice adjointe de l'Institut national de statistique (INE).

La responsable a tenu ces propos lors de l'atelier organisé par la 6ème Commission des Députés de l'Assemblée Nationale (AN) sur « Les indicateurs multiples et de santé 2015/2016 ", notant qu'après les 1er et 2ème vaccins (première dose), les mères cessent d'amener les bébés pour la continuité du processus.

Ana Paula Machado, qui présentait les données exprimées dans l'Enquête sur les indicateurs multiples et de santé 2015/2016 (IIMS), a indiqué que seulement 31% des enfants avaient pris tous les vaccins, 68% d'entre eux prenant la polio 1, 56% (polio 2) et 42% a (polio 3), ce qui montre un pourcentage décroissant.

Selon l'enquête, le pourcentage d'enfants âgés de 12 à 23 mois ayant pris tous les vaccins de base a diminué en fonction de l'ordre de naissance et la couverture de tous les vaccins varie selon les provinces, la plus élevée à Luanda (50%). et la plus basse à Cuando Cubango, avec 8%.

Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme national de vaccination (PVA), un enfant est considéré comme complètement vacciné quand il se voit administrer le vaccin (BCG, contre la tuberculose), la polio 0 à la naissance, trois doses de vaccins antipoliomyélitiques et pentavalents (diphtérie, tétanos, coqueluche) à 2, 4 et 6 mois.

Lors de sa présentation, Ana Paula Machado s'est dit préoccupée par le grand manque d'intérêt des jeunes pour la recherche d'emploi, un taux d'environ 67% et 36% d'entre eux âgés de 15 à 24 ans n'étudient pas.

Elle a souligné la nécessité de redoubler d'efforts dans la lutte contre la violence domestique, le chômage et la pauvreté, car le graphique montre que 48% de la population angolaise est pauvre.