Angola: La ministre veut la collaboration de la jeunesse dans la dynamisation de la culture

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a souligné vendredi à Caxito (Bengo) la nécessité d'une participation active des agents culturels, en particulier, et des jeunes en général, aux actions de développement local visant à améliorer conditions dans les communautés, en particulier pour la dynamisation du mouvement culturel.

Carolina Cerqueira, qui parlait au cours d'une rencontre avec les autorités municipales de Ambriz, dans le cadre de sa journée de travail de deux jours à la province de Bengo, a souligné la nécessité de la coopération de tous à la recherche de solutions qui peuvent ajouter de la valeur dans tous les segments sociaux, en particulier dans la culture.

Pour la ministre, tous ensemble, unis et de manière pacifique et tolérante, on p pourrait développer le pays, le mettant sur un pied d'égalité avec les autres nations.

Lors de son discours, la ministre a également souligné le rôle prépondérant des institutions et autorités religieuses dans les actions de promotion de l'éducation, de l'éducation civique et morale et de l'éducation pour la paix, leur conseillant à s'associer aux efforts de l'Exécutif destinés à la moralisation de la société, dans le renforcement des familles, l'éducation des jeunes, afin que l'amour du prochain, la solidarité et le respect de la dignité humaine imprègnent la vie quotidienne des Angolais.

Dans ses déclarations à la presse, Carolina Cerqueira a réaffirmé l'intention du ministère de réhabiliter les monuments et sites historiques locaux, afin de mettre les services culturels à la disposition des communautés, diffusant l'histoire du pays.

La gouvernante a dit que s'agissant des lieux de mémoire et d'histoire, ils méritent une attention particulière, étant donné l'importance qu'ils ont dans la mosaïque culturelle angolaise.

La ministre de la Culture et la délégation qui l'accompagne se sont rendus à Ambriz pour vérifier l'état de la culture (monuments et sites).

Pendant la journée de travail, la caravane ministérielle a visité la forteresse de Ambriz, la paroisse de l'église São José, le bâtiment de la Chambre municipale et la maison d'esclaves.