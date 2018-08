Angola: Le pays doit améliorer son indice de développement humain

Luanda — L'enquête sur les indicateurs multiples et de santé (IIMS) 2015/2016 reflète clairement la nécessité d'améliorer l'indice de développement humain de la population angolaise, a déclaré vendredi à Luanda, le président de l'Assemblée nationale (AN ), Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Le leader parlementaire, qui intervenait à la séance d'ouverture de l'atelier organisé par la 6e commission des députés de l'AN sur «les indicateurs multiples et de santé 2015-2016 », a indiqué que l'analyse des indicateurs constate que la situation sociale du pays est préoccupante et exige une attention particulière.

Selon le président de l'Assemblée nationale, le rapport est un excellent outil qui peut aider à améliorer et à définir les politiques publiques dans des domaines sensibles et de grande importance.

"La responsabilité d'inverser ce cadre appartient à tout le monde, alors le défi d'améliorer les données des rapports futurs devrait être une priorité de notre agenda dans cette législature", a-t-il expliqué.

Pour lui, il est possible de changer le cadre grâce à une coopération positive avec l'Exécutif, dans le but de mettre en œuvre des politiques et des mesures capables de réduire la pauvreté, le chômage et les différences sociales.

Selon le responsable, les députés devraient s'appuyer sur cet outil fondamental et veiller à ce que, dans les prochains Budgets généraux de l'Etat (BGE), soient injectés des budgets pour les programmes du secteur social, qui contribuent au bien-être des familles angolaises et au progrès social, conformément au Plan national de développement (PND) 2018-2022 et aux objectifs de développement durable (ODS).

La réunion contribuera à une nouvelle vision de l'utilisation des informations mises à disposition, dans le but d'améliorer les fonctions et de mieux servir l'État et le peuple que nous représentons», a-t-il conclu.