Congo-Kinshasa: Ebola en RDC - La campagne de vaccination a démarré au Nord Kivu

En outre, l'Organisation facilite la négociation des protocoles avec le fabricant et les autorités nationales, et elle apporte une aide afin de dépêcher des équipes d'experts de la vaccination en provenance de Guinée aux côtés du personnel national, qui a commencé à vacciner les populations concernées.

«La République démocratique du Congo a une fois de plus fait preuve d'un leadership solide dans sa riposte rapide à cette flambée», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). «La maladie à virus Ebola est particulièrement brutale. Par conséquent, notre riposte doit être plus vigoureuse. Le fait de commencer la campagne de vaccination aussi rapidement est une première étape essentielle.»

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.