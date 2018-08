Rwanda: Tour du Rwanda 2018 - L'étape 6 pour l'Ethiopien Temalew Bereket

Ce vendredi, se dispute entre Rubavu et Kinigi Parc des Volcans (108, 5 km), la 6è étape du Tour du Rwanda… Plus »

Dans les autres classements, Hailemichael garde son maillot de meilleur dans la montagne, celui des sprinteurs est toujours sur les épaules du Rwandais Janvier Hadi (Bénédiction) et Samuel Mugisha a ceux de meilleur jeune et meilleur africain.

Pour l'étape du jour entre Rubavu et Kinigi Parc des Volcans (108, 5 km), elle a été remportée par l'Ethiopien Bereket Temalew en 2h 53' 38' devant le Rwandais Moise Mugisha (Amis Sportifs) et le Sud-africain Jayde Julius. Azzedine Lagab, élu combatif du jour, termine quatrième et fait également une belle opération au classement général. L'Algérien de GSP est désormais 4è à 43 secondes du leader Mugisha.

Pas de changement au classement général après l'étape 6 du Tour du Rwanda 2018. A deux courses de la fin, le Rwandais Samuel Mugisha possède toujours 21 et 24 secondes respectivement sur son compatriote Jean Claude Uwizeye (POC Côte de Lumière) et l'Ethiopien Mulu Hailemichael.

