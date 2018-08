Burkina Faso: Retrait des enfants en situation de rue - Les équipes et les logements prêts pour le début de l'opération

C'est sur la base du volontariat que les différentes équipes chargées du projet de retrait des enfants et des femmes en situation de rue travailleront. La rencontre du jour entre la chef du département en charge de la Famille et les différents agents engagés pour la réussite de cette opération portait sur la remise officielle du matériel de travail composé d'imperméables, de lampes torches, de motos, de pick-up et de gilets fluorescents.

Trois types d'équipes ont été constitués: une équipe de retrait, de jour comme de nuit qui va sillonner la capitale pour cibler les femmes et les enfants en situation de rue. Elle est composée de quatre travailleurs sociaux, deux membres de la société civile et deux agents de sécurité. La seconde équipe est celle de placement qui orientera les cibles dans les différents centres d'accueil et la dernière est l'équipe d'accueil.

On dénombre au total quatre sites d'accueils dont trois qui accueilleront exclusivement les femmes et les jeunes filles. Il s'agit de l'auberge de la solidarité Ban- loeer zaka à Cissin, le site de Nongr-massom (tous ayant une capacité d'accueil de 40 personnes) et le centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre situé à Baskuy d'une capacité d'hébergement de 60 personnes. Seul le centre d'éducation et de formation professionnel de Ouagadougou hébergera les jeunes garçons.

D'autres sites seront mis à la disposition du ministère en cas de débordement et chacun de ces centres dispose d'une équipe d'assistance constitué entre autres d'un psychologue pour assister ces personnes.

« Ces centres sont prêts. Il y a juste des petits ajustements que nous ferons au fur et à mesure mais nous pensons être prêts pour l'opération de retrait. Ces sites sont des sites de transit qui vont les accueillir juste quelques mois. Après, nous travaillerons à insérer l'enfant dans son milieu social parce que la famille reste le socle fort de l'individu » a fait savoir la ministre.

« Le centre peut accueillir plus de 200 enfants avec les bâtiments réfectionnés. En principe, avant qu'un enfant intègre nous l'expliquons les raisons. Il y a des équipes prévues sur le terrain donc en cas de fugue nous donnerons l'identité de l'enfant et ces équipes le récupèreront pour comprendre les raisons de la fuite. Et s'il y a lieu qu'il revienne il reviendra. Dans le cas contraire, il pourra rentrer chez lui » a expliqué Issaka Ganamé, directeur du centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou.

Le début de l'opération est prévu pour bientôt selon les dires de la ministre et l'objectif à terme de cette opération est de retirer 50% des enfants en situation de rue.