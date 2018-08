Sénégal: Groupe Sonatel - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 506,4 milliards de FCF au 1er semestre 2018

L'activité Orange Money, ajoute la même source, est en constante progression (+1,3M clients actifs, +33,6% sur les revenus par rapport au 1er Semestre de 2017) et sa part dans le chiffre d'affaire s'est renforcée à 5,7%. Elle ajoute que la poursuite de la monétisation des données Mobile grâce au renforcement de l'avantage concurrentiel sur la connectivité avec notamment la 4G au Sénégal, au Mali et à Bissau a permis une progression de 5,1 pts de sa part dans le chiffre d'affaires pour s'établir à 17,8%. Les investissements restent soutenus à 12,7% du Chiffre d'affaires avec 64,3 milliards en réalisés par le groupe principalement dans la data mobile pour répondre au développement des usages.

«Le poids de la data mobile, des services financiers mobiles et des services à valeur ajoutée continue de se renforcer et représente un peu plus de 25% du chiffre d'affaires », explique la direction de la communication.

Le résultat net est de 104,2 milliards de FCfa en baisse de 6,5% sur la même période en 2017. Selon le communiqué, l'évolution semestrielle des principaux indicateurs indique le maintien de la tendance des résultats financiers par rapport à 2017 malgré la forte dépréciation du Léone, les impacts fiscaux nouveaux et la forte baisse du trafic international entrant, contributeur important en marge. «Le chiffre d'affaires a connu une croissance de 4,7% en juin 2018 », lit-on dans le document. Cette croissance des revenus reste soutenue grâce aux positions commerciales fortes et au développement des relais de croissance, mais est ralentie par la poursuite de la baisse de l'international entrant.

