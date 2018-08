Cote d'Ivoire: A la conquête du marché libérien - l'Agence Côte d'Ivoire PME et le MPME renforcent les capacités des petites et moyennes entreprises

L'Agence Côte d'Ivoire PME, en partenariat avec le Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises (MPME), a organisé, le 8 août 2018 à son siège, en prélude à la prochaine mission du MPME au Libéria, un atelier à l'intention des entreprises de cette faitière. La rencontre était axée sur le thème : "Diagnostic Export, pour les PME à la conquête du marché libérien".

La tenue de cet atelier entre dans le cadre des missions de l'Agence qui consistent, entre autres, à contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'accès des PME au financement et aux marchés ; ainsi qu'au renforcement des organisations et fédérations professionnelles. L'organisation de cette rencontre fait partie de l'Initiative "Going Global", un programme de l'Agence CI PME de renforcement de la productivité et de la compétitivité des petites et moyennes entreprises ivoiriennes afin de favoriser leur accès au marché international. Il s'agit d'accompagner les PME dans leurs démarches d'exportation et de certification pour leur permettre de proposer des produits compétitifs, en conformité avec les normes internationales et d'accroitre leurs capacités à l'exportation.

« L'Agence entend, par cet atelier, réaffirmer sa volonté d'apporter son appui aux associations et fédérations des PME en leur offrant des services à valeur ajoutée », a déclaré le Directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire PME, Salimou Bamba. « La Côte d'Ivoire est un pays leader de la sous-région, avec de nombreuses potentialités et cela doit se traduire par l'émergence des champions nationaux compétitifs, capables de pénétrer les marchés de la sous-région. Vous vous apprêtez à vous rendre au Libéria. Il est important pour vous les PME de faire le "diagnostic export" en amont de cette aventure, en identifiant vos forces et faiblesses et en examinant les opportunités et les menaces du marché libérien », a-t-il fait savoir à l'endroit des participants, à l'entame de l'atelier.

Pour la Vice-Présidente du MPME, Patricia Yao, l'atelier "Diagnostic Export" est la concrétisation de l'engagement de cette faitière autour du projet dénommé "Liberia market area" et qui permet aux entreprises ivoiriennes, membres du MPME, de conquérir des marchés au Libéria. « Ce diagnostic va nous permettre de savoir si nous sommes prêts ou pas ; et si nous ne le sommes pas, de renforcer les capacités de l'ensemble des entreprises membres du MPME afin de les rendre efficaces sur le marché du Libéria », a-t-elle souligné au début de la rencontre.

Prenant la parole à son tour, la Présidente de la Commission TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) du Conseil National des Exportations (CNE), Gertrude Koné-Kouassi, a présenté aux participants les outils mis en place par le Gouvernement ivoirien en vue d'accompagner les PME ivoiriennes à l'exportation. Les acteurs du secteur des TIC ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'Agence CI PME, a-t-elle souligné, notamment en matière d'accompagnement pour la certification et la labélisation qui sont des outils de compétitivité à l'export. Ils comptent aussi sur l'Agence pour promouvoir le label "Made in Côte d'Ivoire" comme un label sérieux et de qualité de produits et des services, a-t-elle précisé.

Quant au Responsable des Etudes Statistiques du CNE, Sylvain Kouadio, et au Conseiller technique au sein du CNE, Gouaré Ameme, ils ont présenté à l'assistance la structure qu'ils représentent. Le CNE a pour objectif principal, ont-ils dit, de mobiliser les acteurs économiques et sociaux pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d'Exportation (SNE). M. Ameme, a, dans la foulée, annoncé aux participants, le démarrage en 2019, de la nouvelle version du Programme d'Appui au Commerce et à l'Intégration Régionale, PACIR II.

Pour sa part, le représentant de l'Ambassadrice du Libéria, le Premier Consul chargé des Affaires politiques et économiques, Jean Amnon, a annoncé pour le 28 octobre 2018, la tenue à Abidjan, d'une séance d'information à l'endroit des entreprises membres du MPME, en présence d'une délégation d'hommes d'affaires libériens. « Ce forum sera l'occasion d'interagir avec les parties prenantes et de dresser un portrait du climat des affaires au Libéria », a-t-il souligné.

A l'issue de la rencontre, une grille d'auto-évaluation a été remise aux participants. L'Agence Côte d'Ivoire PME prévoit d'organiser un second atelier préparatoire des plans d'affaires à l'international pour les PME participant à l'atelier Initiative "Going Global".