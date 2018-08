Afrique de l'Ouest: Amadou Ba, nouveau président du Conseil des gouverneurs de la Bidc

Les travaux de la seizième réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs de la Bidc (Banque d'investissement et de développement de la Cedeao) ont pris fin à Dakar. Ils ont été marqués par la désignation de Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan au poste de président du Conseil des gouverneurs de la Bidc.

Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan est le nouveau président du Conseil des gouverneurs de la Bidc (Banque d'investissement et de développement de la Cedeao). Il a été désigné à l'issue des travaux de la seizième réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs de la Bidc. Dans son discours de clôture, il a tracé ses grandes orientations.

«Compte tenu d'une part, de l'évolution du contexte macro-économique international et régional évoqué précédemment et d'autre part, de la portée des objectifs institutionnels, opérationnels et financiers de la Banque, il apparait clairement que les défis à relever dans l'accomplissement de mon mandat sont de taille », a déclaré M. Ba. Il a assuré de sa totale disponibilité à répondre à toutes les sollicitations qui en découleront afin d'apporter ensemble avec vous, un appui de qualité à la Bidc.

Il a souligné qu'au cours de son mandat à la tête du Conseil des gouverneurs de la Bidc, un accent particulier sera mis sur la bonne exécution du Plan stratégique 2016-2020 dont les cinq objectifs stratégiques sont formulés ainsi qu'il suit. Il s'agit du renforcement du processus de mobilisation de ressources et l'amélioration de la visibilité de la Banque ; la promotion de la croissance économique à base élargie et du développement social inclusif ; le renforcement de la coopération et de l'intégration régionales ; la durabilité environnementale et l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience organisationnelles.

Soutenant que la définition du Plan stratégique est certes incontournable pour une Banque d'envergure comme la Bidc, Amadou Ba, souligne qu'il convient de mettre en exergue, l'importance de l'efficacité de sa mise en œuvre car ce n'est qu'à cette seule condition que les résultats escomptés seront atteints, en termes de réalisation des objectifs régionaux de développement, y compris l'appui au financement du Programme communautaire de développement (PCD) 2016-2020d'une part, et d'amélioration de ses performances institutionnelles, opérationnelles et financières d'autre part.

«Les prévisions stratégiques 2016-2020 définies sont de l'ordre de 1223 millions d'unités de compte en termes de mobilisation de ressources, y compris le paiement par les Etats de la totalité des arriérés en capital. Ces ressources de nature propre, concessionnelle et commerciale seront levées tant au plan régional qu'international », a-t-il dit.

Rappelant les enjeux, M. Ba, invite ses pairs à accompagner fortement la Bidc, notre Banque communautaire, surtout en matière de mobilisation de ressources afin de lui permettre véritablement d'intensifier ses interventions en faveur des Etats membres de la Cedeao en vue de leur essor économique et par ricochet, leur émergence.