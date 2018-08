Sénégal: Saint-Louis - l'oignon et la pomme de terre "bien" disponibles dans le marché

"Aujourd'hui, les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, toutes filières confondues, riz, oignons, pommes de terre etc., sont bien encadrés et accompagnés par l'Etat dans la perspective de booster la production pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire sur ces différentes spéculations", a indiqué M Diaw.

"La zone nord dispose d'une importante production de pommes de terre et d'oignon et le gel des produits venant de l'étranger est toujours en vigueur pour permettre aux producteurs de commercialiser leurs stocks issus de la production record de cette année" a dit Serigne Diaw.

Saint-Louis — Le chef du service régional du commerce de Saint-Louis, Serigne Diaw a laissé entendre, vendredi, que les produits de consommation comme l'oignon et la pomme de terre, "très demandés" notamment en cette eville de célébration de l'Aïd el-Kebir ou Tabaski et après, sont "bien disponibles" sur le marché.

