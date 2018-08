Sénégal: Matam - Aminata Mbengue Ndiaye échange avec les éleveurs mauritaniens

"Nous avons proposé à ce que ce point de vente soit affecté aux éleveurs de la région pour que nous puissions, avec l'appui du PRAPS et d'autres projets financés par la Banque mondiale et la Banque islamique de développement, construire le marché à bétail d'Ourossogui avec toutes les commodités requises à l'intérieur" a souligné Aminata Mbengue Ndiaye.

Le site servant de point de vente affecté par le maire de Matam "manque d'eau et d'électricité et ne peut accueillir autant de cheptel" a indiqué le ministre qui a sollicité la construction sur le lieu d'un marché à bétail.

"Nous avons rencontré à Matam les éleveurs mauritaniens qui ont fait de Ourossogui une zone d'attente pour le transfert des moutons et ils nous ont signalé qu'ils vont partir sur Saint-Louis, sur Dakar et au niveau d'autres points de vente à travers le pays", a rapporté madame le ministre.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.