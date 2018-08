Sénégal: SONATEL - Un parc global en baisse de 10, 8%

Dakar — Le parc global du Groupe SONATEL a reculé à 27,3 millions de clients à la fin du premier semestre 2018, en baisse de 10,8% par rapport à la même période en 2017, a appris l'APS.

"Une évolution du parc impactée principalement par l'évolution de la base d'abonnés mobiles au Mali suite à l'arrêt des recrutements massifs au profit de l'acquisition de clients orientée valeur", explique la société dans un communiqué de presse.

Il fait cependant état d"'une très bonne dynamique de recrutement" en Guinée, au Sénégal et en Sierra Leone, évoquant aussi "la poursuite de la reprise de la croissance de la base fixe tirée par le Haut Débit grâce au renforcement des opérations de conquête sur ce Très Haut Débit (4G, fibre, flybox)".

Ainsi, "hors périmètre du Mali, le parc croit de 6,5%", précise le Groupe SONATEL.

Il indique que "le parc des utilisateurs de données mobiles et de services financiers, principaux relais de croissance, continue de croître et se chiffre à 10,2 millions de clients pour les données mobiles (+26,4% par rapport à S1 2017) et 5,1 millions de clients actifs Orange Money (33,4% par rapport à S1 2017).

Le groupe assure avoir "maintenu son leadership sur ses marchés principaux grâce au maintien de la dynamique de recrutement et des positions de marché fortes en valeur et en volume malgré le fait qu'une nouvelle orientation dans la politique de recrutement client centrée sur la conformité et la valeur a impliqué une baisse de la base mobile au Mali".