Algérie: Deux casemates pour groupes terroristes découvertes et détruites à Aïn Defla

Alger — Deux casemates pour groupes terroristes ont été découvertes et détruites jeudi à Aïn Defla, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 09 août 2018 à Aïn Defla/1èreRégion militaire, deux (02) casemates pour groupes terroristes", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement combiné de l'ANP a récupéré, à In Amenas/4eRM, une somme d'argent s'élevant à (28.880.000) dinars algériens volée de la poste de Debdeb la semaine précédente", indique le MDN, soulignant que "l'enquête est toujours en cours afin de cerner tous les détails relatifs à cet acte criminel et de récupérer la totalité de la somme d'argent volée".

À El Oued et Biskra/4eRM, des détachements de l'ANP ont intercepté "trois (03) contrebandiers, trois (03) camions et (64) quintaux de tabac", tandis que d'autres détachements ont appréhendé, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, huit "(08) contrebandiers et saisi quatre (04) véhicules tout-terrain, (3,779) tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage".

D'autre part, "des détachements de l'ANP ont mis en échec lors de diverses opérations menées respectivement à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5eRM, des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à (11.379) litres", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Oran et Tlemcen/2eRM, "deux (02) narcotrafiquants en possession de (07,7) kilogrammes de kif traité". De même, "treize (13) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Saïda, Naâma et Laghouat", conclut le MDN.