Algérie: Hadj - Arrivée à la Mecque des hadjis pris en charge par le Président Bouteflika

Le groupe de hadjis pris en charge par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi à la Mecque (Royaume de l'Arabie Saoudite), dans une atmosphère de piété.

Les hadjis ont été accueillis à l'hôtel "Dar El Khalil El Rochd" par le coordonnateur général de la mission algérienne du hadj, Directeur de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), M. Youcef Azouza, en compagnie du "moutawif" saoudien.

Ces hadjis ont été choisis parmi les familles démunies et celles à faible revenu ainsi qu'un nombre de pensionnaires de centres pour personnes âgées relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Ce groupe de hadjis sera pris en charge par un staff administratif et médical, doté d'équipements médicaux nécessaires et de médicaments, ainsi que de guides.

À leur arrivée, les hadjis ont présenté leurs remerciements et exprimé leur gratitude au Président Abdelaziz Bouteflika. À cette occasion, le coordonnateur général de la mission algérienne du hadj a précisé que le nombre de ces hadjis s'élevait à 118 pèlerins, hommes et femmes, qui bénéficieront d'une prise en charge totale assurée par un staff relevant du ministère de la Solidarité nationale et de l'Office national du tourisme (ONT), qualifiant l'initiative du chef de l'État de "geste louable" qui s'ajoute, a-t-il dit, à plusieurs d'autres organisées au profit de personnes âgées, nécessiteuses et malades.