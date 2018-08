Algérie: Le défunt Mohamed Salah Yahiaoui faisait partie d'une génération "d'artisans de gloires et d'épopées" (Ouyahia)

Alger — Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed Salah Yahiaoui, décédé vendredi à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie, dans lequel il a affirmé que le défunt faisait partie "d'une génération d'artisans de gloires et d'épopées, gravées en lettres d'or dans l'histoire".

"C'est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle du décès du militant et vaillant moudjahid, le colonel Mohamed Salah Yahiaoui, un homme de la première heure ayant rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), lors de la glorieuse révolution, qui, au lendemain de l'indépendance, avait occupé, avec compétence, de hauts postes militaires et politiques", a écrit le Premier ministre.

"En cette douloureuse épreuve lors de laquelle l'Algérie perd un grand homme appartenant à une génération d'artisans de gloires et d'épopées, gravées en lettres d'or dans l'histoire, je tiens à présenter mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, à la famille du défunt, ses compagnons d'armes et ses proches, priant Dieu Tout Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis parmi ses pieux serviteurs", a conclu le premier ministre, citant le verset du saint Coran : "À ceux qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent : Nous sommes à Dieu et c'est à Dieu que nous retournerons. Sur eux, s'étendront les bénédictions et la miséricorde de leur seigneur. Ceux-là sont sur la bonne voie".