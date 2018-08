Afrique: Le dynamisme du commerce mondial va encore s'affaiblir au troisième trimestre

En effet, il n'est pas conçu comme une prévision à court terme, même s'il fournit une indication de la croissance du commerce dans un avenir proche. « Sa principale contribution est d'identifier les tournants et de mesurer la dynamique de la croissance du commerce mondial. En tant que tel, il complète les statistiques et les prévisions commerciales de l'OMC et d'autres organisations », a précisé l'OMC dans son rapport.

A en croire l'organisation, la modération de l'indice global WTOI est attribuable aux commandes des exportations (97,2), qui ont diminué régulièrement au cours de l'année, et à la production et aux ventes d'automobiles (98,1), qui ont légèrement augmenté récemment, tout en restant inférieures à la tendance.

A en croire l'OMC, « cette perte de dynamisme reflète la faiblesse des indices qui composent l'indicateur, y compris les commandes à l'exportation et la production et les ventes d'automobiles, qui est peut-être due à la montée des tensions commerciales ».

Selon les données recueillies, « le chiffre le plus récent du WTOI, à savoir 100,3, est inférieur à la valeur précédente, qui était de 101,8, et à peine supérieur à la valeur de référence de l'indice, qui est de 100 », a fait remarquer l'organisation.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.