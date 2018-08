Algérie: 2.180 présumés auteurs de différentes crimes et délits interpellés à Oum El Bouaghi

Alger — Les services de la Police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d'Oum El Bouaghi ont interpellé 2 180 présumés auteurs de différentes crimes et délits à travers le territoire de cette wilaya durant le premier semestre de l'année 2018, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale.

Ces présumés auteurs sont impliqués dans indifférentes affaires criminelles traitées et résolues par les services de police, dont 1.109 affaires liées aux crimes et délits visant des personnes, 1.651 affaires liées aux crimes et délits visant les biens et 142 affaires de stupéfiants, selon la même source ,ajoutant que durant la même période, plus de trois kilogrammes de de cannabis traité et 6.471 comprimés psychotropes ont été saisis.

À Alger et Annaba, les forces de police ont interpellé 73 individus dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la détention et le trafic de stupéfiants, alors que deux personnes ont été interpellées à Constantine dans des opérations ayant permis de récupérer plusieurs quantités de cannabis et des comprimés psychotropes, selon le communiqué de la DGSN.