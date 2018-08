Tunisie/Egypte: Gravir les échelons

Quand on sait qu'Ittihad Alexandrie avait encaissé une lourde défaite une semaine plus tôt en championnat local devant Ezzamalek sur le score sans appel de 5-1, on comprend beaucoup moins les difficultés rencontrées par les hommes de Khaled Ben Yahia à imposer leur jeu.

Une Espérance à la peine à l'image d'un football tunisien qui a beaucoup perdu de sa verve et qui a besoin d'une stratégie de restructuration sur le long terme. A commencer par le travail de base au niveau des jeunes. Par ailleurs, si les bons joueurs tunisiens ne courent plus les rues et si beaucoup de talents en verve disparaissent en cours de route ou ne font pas la carrière professionnelle dont ils rêvent, c'est que la formation de base est incomplète.

Et ce n'est pas un hasard si, pour disputer la Coupe du monde de Russie, nous avons eu recours à Moez Hassen, formé en France. Avant lui, Ali Boumnijel, formé aussi en France, est venu renforcer les rangs de la sélection nationale.

Pour revenir au Championnat arabe des clubs, nous pensons que cette échéance, bien qu'elle ne soit par reconnue par la Fifa, peut servir de première marche qui permettra aux clubs tunisiens de gravir de nouveau les échelons.

Car il faut bien un nouveau départ pour le football tunisien. A notre humble avis, le championnat arabe peut constituer pour nos clubs qui disputent les compétitions africaines un premier test pour évaluer leurs aptitudes en dehors de nos frontières.

La dotation alléchante de la joute arabe est un argument fort pour s'y donner à fond. La compétition est dotée de 6 millions de dollars pour le vainqueur et 2,5 millions de dollars pour le deuxième.

Les autres clubs recevront également des récompenses selon leur parcours dans les éliminatoires. Une manne financière qui incite les clubs participants à aligner leurs formations types, ce qui améliorera le niveau de la compétition et constituera pour nos équipes un véritable baromètre pour évaluer leurs aptitudes en prévision des échéances continentales.

Notre championnat n'est plus ce qu'il était et le temps est venu de remettre les pieds sur terre et de voir la réalité en face.