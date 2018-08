Ile Maurice: AMSEE - Un nouveau syndicat voit le jour

Association of MEDCO & other Secondary Education Employees (AMSEE). C'est le nom du nouveau syndicat qui a vu le jour récemment. Son président, Yahya Paraouty, et d'autres membres de l'association ont tenu leur première conférence de presse, à la mairie de Port-Louis, ce samedi 11 août.

Ce nouveau syndicat a déjà préparé ses propositions à l'intention du Pay Research Bureau. L'une de leurs premières batailles: la contribution à la pension auprès de la Sicom. «Il faut qu'on cesse de déduire la contribution quand on arrive à 400 mois», affirme Yahya Paraouty, ancien président de l'Union of Private Secondary Education Employees.

Yahya Paraouty s'élève aussi contre la proposition d'étendre les heures de travail dans les écoles. «Selon les managers des collèges, cette démarche va diminuer les leçons particulières. Or, c'est un faux débat. On travaille déjà une demi-heure de plus que ce que prévoient les Remuneration Orders. Cela, sans rouspéter. Il est hors de question qu'on touche aux heures de travail», dit-il.

Le président de l'AMSEE a aussi annoncé un forum débat réunissant les anciens et l'actuel ministre de l'Education le 5 octobre, soit lors du Teachers' Day.