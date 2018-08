Ile Maurice: National Empowerment Foundation - Hausse salariale de 20% pour les employés

En effet, au 31 décembre 2017, la facture salariale, incluant l'«extra remuneration», boni de fin d'année, gratuité et autres allocations, s'élevait à Rs 84,6 millions. Et, avec la mise en oeuvre des recommandations du rapport, l'enveloppe salariale connaîtra une hausse de Rs 23, 5 millions pour l'année 2018, soit une augmentation d'environ 28 %.

«La NEF est une compagnie privée appartenant à l'État. On ne tombe ni sous le Pay Research Bureau, ni sous le National Remuneration Board. À ce jour, on ne percevait que la compensation salariale», explique Clifford Vellien, Communication Manager à la NEF.

Ce rapport a été remis au ministre Alain Wong ainsi qu'au Chairman du board de la NEF, hier, vendredi 10 août. Le but du rapport était notamment d'examiner et de revoir la structure salariale existante, et de faire des recommandations au niveau salarial, allocations, entre autres.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.