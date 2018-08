Sénégal: Casamance - Dr Papa Abdoulaye Seck prédit une "bonne production" agricole

Au Sénégal, cette année, les pluies sont rares et les conséquences se font sentir. Les… Plus »

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a ensuite poursuivi sa tournée dans les régions de Kolda, Sédhiou et Tambacounda pour visiter notamment le bassin rizicole de l'Anambé, des périmètres rizicoles, des champs d'arachides, des parcelles de banane et d'autres spéculations.

Il a estimé que les "facilités apportées dans la mise à disposition des matériels agricoles a fait ses effets dans la mesure où les producteurs ne paient plus cash pour avoir des machines et du matériel agricole".

Accompagné du secrétaire d'Etat en charge des organisations paysannes Moustapha Lo Diatta, des autorités administratives et locales, des chefs de services et plusieurs techniciens, Dr Papa Abdoulaye Seck a visité des champs dans la commune d'Oulampane, dans le département de Bignona.

Ziguinchor — Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck a magnifié, vendredi à Ziguinchor, "la bonne tenue" des plantes en Casamance et dit espérer une "excellente production si la dynamique actuelle se confirme en fin de saison".

