Gabon: LEGISLATIVES ET LOCALES 2018 - La Plate forme des 41 conteste la date limite de dépôt des dossiers de candidature du 20 août 2018.

Par conséquent, la Plate-forme des 41 Partis Politiques de l'Opposition appelle à nouveau l'opinion nationale et internationale sur des choix hasardeux et tendancieux dans le processus électoral actuel .

Ce regroupement des 41 partis politiques de l'opposition invite donc le Centre Gabonais des Elections à proroger cette date au-delà du 30 août 2018.Aussi,rappelle t-elle le protocole d'Accord signé par les parties prenantes au Dialogue politique tenu en mars et avril 2017 qui préconise les trois modalités de financement des partis politiques,1-Un financement fixe réservé au fonctionnement annuel des formations politiques légalement reconnues ; 2-Un financement modulé en fonction de la représentativité politique de chaque parti politique sur l'échiquier national ; 3-Un financement assurant l'organisation des campagnes électorales et référendaires .

