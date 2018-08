Mali: Présidentielle - La communauté internationale soucieuse

Ibrahim Boubacar Keita-Soumaïla Cissé s'affrontent dimanche dans le cadre du second tour. Plus »

Ils ont tous contribué à arrondir les angles pour que, par exemple, le deuxième tour de la présidentielle, se tienne ce dimanche avec plus de transparence. D'après nos informations, tout ce groupe soudé a, par exemple, obtenu que dès la fin du second tour, les résultats, bureau de vote par bureau de vote, soient publiés.

C'est un homme écouté, très influent et qui a, selon les observateurs, le mérite de rester à équidistance des camps. Annadif, comme on l'appelle ici, ne travaille pas seul. L'ambassadrice de France à Bamako Evelyne Decorps , le représentant de l'Union européenne, l'ancien président Pierre Buyoya, représentant de l'Union africaine, ainsi que le représentant de la Cédéao sont également au chevet du Mali.

Au Mali, la campagne électorale est officiellement terminée, le second tour de la présidentielle étant prévu dimanche 12 août. Les électeurs devront choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son opposant, Soumaïla Cissé. En coulisses, les autorités s'organisent pour assurer la sécurité de ce scrutin.

