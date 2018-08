Congo-Kinshasa: Un général accusé d'exploitation illégale de bois

La rencontre, le 10 août à Kinshasa, entre le chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila, et son homologue… Plus »

En cause, toujours selon la société civile, les mauvais traitements infligés par le personnel de cette société et l'absence de ces fameuses clauses sociales, toutes les compensations prévues au bénéfice de la population.

Jeudi 9 août, cette affaire a pris un tour dramatique. Des échauffourées ont éclaté entre des chinois exploitant le bois pour le compte de Maniema Union 2 et la population de Nsamba, dans le territoire de Boende. Selon la société civile, le bilan est de deux morts dont un chinois et sept personnes arrêtées.

Greenpeace et la société civile ne sont pas les seuls à se plaindre. Deux sociétés qui détenaient ces permis d'exploitation ont également écrit au ministère, pour protester contre l'apparition d'ouvriers chinois de Maniema Union 2 sur leurs concessions, alors qu'elles disent, selon ces lettres, être en train de régulariser leur situation, notamment en termes de clauses sociales. Ce que, selon la société civile, Maniema Union 2 ne respecte pas non plus.

Or, comme « Maniema Union est un nouvel acquéreur, sa concession tombe sous le régime du moratoire et donc est illégale ». Elle dénonce une situation qui se répète : « Les ministres ont réattribué trois autres concessions de manière illégale aussi aux entreprises chinoises. Toutes ces concessions qui ont été réattribuées doivent être annulées par le ministre », réclame cette militante.

Un des principaux généraux de l'armée congolaise est accusé d'exploiter illégalement le bois. Selon la société civile de l'ancienne province de l'Equateur, le général Gabriel Amisin dit Tango Four, actuel chef d'état-major adjoint des FARDC, est le propriétaire de Maniema Union 2, une société gérée par sa propre femme et qui emploie des ouvriers chinois.

