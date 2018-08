Ile Maurice: Paul Bérenger - «Rien de nouveau dans ces démissions»

Laissée pour compte et incapable de s'occuper d'elle-même. Telle est la situation dans laquelle se… Plus »

Lors de cette conférence de presse, Paul Bérenger a aussi évoqué la question du député Bashir Jahangeer le 17 juillet sur les appels d'offres pour des turbines à gaz. «Il y a des allégations de corruption bien graves. Des techniciens et ingénieurs du CEB sont contre ce projet car cela peut déboucher sur une catastrophe technique et financière.»

«C'est du grand tralala. On parle de démission en bloc au no17 et au no4 mais c'est complètement faux. Nous sommes plus solides que jamais.» Paul Bérenger a également dit s'attendre à d'autres démissions au sein d'autres branches régionales dans les jours qui viennent. «Ce sont des personnes proches de Pradeep Jeeha et Steve Obeegadoo. Ils ne sont plus actifs au sein du MMM depuis longtemps.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.