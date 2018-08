Kenya: A Nairobi les expulsions se poursuivent, habitants et ONG protestent

Pourtant, les bidonvilles ne sont plus les seules victimes des projets de développement et de rénovation de la capitale. Ces derniers jours, des immeubles, un café et même un centre commercial construits trop proches des berges d'une rivière ont été détruits au nom de la sécurité et de la protection de l'environnement.

Des milliers de personnes se retrouvent ainsi sans abris. Des représentants des quartiers affectés et associations des droits de l'homme ont manifesté cette semaine dans Nairobi avant de présenter une pétition au gouvernement. Ils dénoncent des évictions forcées et demandent au gouvernement de tenir ses promesses en terme de logement.

